Фигурист Самарин попробует себя в тренерской деятельности

Фигурист Александр Самарин станет помощником тренера по технической части на сборах Ассоциации фигуристов ISA, сообщил руководитель сборов Александр Вернер.

«Александр изначально присоединится как помощник тренера по технической части», — приводит слова Вернера ТАСС.

25-летний Самарин в 2019 году стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира. В феврале 2024 года спортсмен завершил карьеру.