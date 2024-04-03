Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 20:32

Фигурист Самарин попробует себя в тренерской деятельности

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фигурист Александр Самарин станет помощником тренера по технической части на сборах Ассоциации фигуристов ISA, сообщил руководитель сборов Александр Вернер.

«Александр изначально присоединится как помощник тренера по технической части», — приводит слова Вернера ТАСС.

25-летний Самарин в 2019 году стал серебряным призером чемпионата Европы и бронзовым призером командного чемпионата мира. В феврале 2024 года спортсмен завершил карьеру.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Самарин
0
Читайте также
ФРГ и США отвергли идею Макрона об отказе от «красных линий» в отношениях с РФ
Роковой рикошет Трямкина, гол в пустые ворота и 42 секунды надежды. Что случилось в матче Кубка Гагарина «Металлург» - «Автомобилист»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Самый старый мужчина в мире умер в возрасте 114 лет в Венесуэле
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ученицы Плющенко выиграли золото и серебро на чемпионате России старшего возраста в Казани
Новости
RSS RSS
Все новости