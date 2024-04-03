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Сегодня, 22:15

Сотникова объявила о помолвке с теннисистом Попко

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Дмитрий Попко и Аделина Сотникова с сыном на отдыхе..
Фото Соцсети

Российская фигуристка Аделина Сотникова сообщила о помолвке с казахстанским теннисистом Дмитрием Попко.

«Я сказала «да», — написала 27-летняя спортсменка в соцсетях.

Пара воспитывает сына Адриана. В октябре этого года ему исполнится два года.

27-летняя Сотникова в 2014 году стала первой в истории российской олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании. Она выиграла две серебряные медали чемпионатов Европы (2013, 2014). Фигуристка объявила о завершении карьеры в 2020 году.

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Фигурное катание
Аделина Сотникова
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