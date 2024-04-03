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Сегодня, 18:44

Ученицы Плющенко выиграли золото и серебро на чемпионате России старшего возраста в Казани

Виктория Кравченко
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Елена Костылева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Елена Костылева заняла первое место на чемпионате России старшего возраста в Казани. Спортсменка занимается в группе Евгения Плющенко.

Костылева набрала за две программы 218,40 балла. Второй стала еще одна представительница академии олимпийского чемпиона Алиса Юрова, получившая 210,04 балла. Третья — ученица Олега Татаурова Надежда Понтелеенко с 207,23 баллами.

Отметим, после первого дня соревнований спортсменка занимала лишь девятое место (66,75 балла).

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