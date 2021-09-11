Фигурист Коляда заявил о том, что понимает антипрививочников
Российский фигурист Михаил Коляда в разговоре с журналистами после старта сезона в Челябинске высказал свое отношение к принудительной вакцинации.
— Алексей Николаевич Мишин и Елизавета Туктамышева привились от коронавируса. Как к этому относитесь?
— Я привился. Как видите, доехал, живой, самочувствие нормальное.
— Это было ваше решение или поставили перед фактом?
— Это было мое решение.
— В стране довольно заметное движение антипрививочников. Получается, вам не очень понятно, почему они против?
— Нет, мне как раз понятно, почему они против. Потому что я понимаю обе стороны — тех, кто привились, и тех, кто не привились. Это просто может сейчас надолго затянуться.
— Хорошо, тогда так — а вы за или против принудительной вакцинации?
— Это сложный вопрос. В зависимости от многих факторов.
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