Фигурист Коляда заявил о том, что понимает антипрививочников

Российский фигурист Михаил Коляда в разговоре с журналистами после старта сезона в Челябинске высказал свое отношение к принудительной вакцинации.

— Алексей Николаевич Мишин и Елизавета Туктамышева привились от коронавируса. Как к этому относитесь?

— Я привился. Как видите, доехал, живой, самочувствие нормальное.

— Это было ваше решение или поставили перед фактом?

— Это было мое решение.

— В стране довольно заметное движение антипрививочников. Получается, вам не очень понятно, почему они против?

— Нет, мне как раз понятно, почему они против. Потому что я понимаю обе стороны — тех, кто привились, и тех, кто не привились. Это просто может сейчас надолго затянуться.

— Хорошо, тогда так — а вы за или против принудительной вакцинации?

— Это сложный вопрос. В зависимости от многих факторов.