Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в женском одиночном катании

11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.

В первый день, 11 сентября, в 15:50 женщины покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.

Женщины:

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.

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