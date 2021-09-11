Контрольные прокаты сборной России: кто выступит в женском одиночном катании
15:15
11-12 сентября в Челябинске фигуристы сборной России покажут программы на олимпийский сезон.
В первый день, 11 сентября, в 15:50 женщины покажут свои короткие программы. Смотреть прямую трансляцию можно в прямом эфире на сайте Первого канала.
Женщины:
Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Александра Трусова, Алена Косторная, Софья Самодурова, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Елизавета Нугуманова, Ксения Синицына.
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