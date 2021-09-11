Коляда рассказал, что не доверяет журналистам

Российский фигурист Михаил Коляда после выступления в короткой программе на контрольных прокатах сборной России в Челябинске рассказал о своих эмоциях и признался, что не доверяет журналистам.

Коляда упал на четверном сальхове, ошибся на каскаде из тулупов, сдвоив второй прыжок, и чисто сделал аксель.

— Почему такая неопределенность была с короткими программами? На прокатах в Петербурге вы катали две произвольных.

— Алексею Николаевичу что-то не понравилось, он сказал — будем менять. Я сказал — хорошо. Да, так просто.

— А вы руководствуетесь только его мнением или свои, болельщиков, близких?

— Своим мнением и тренера.

— Расскажите, о чем программа? Идея, так понимаю, в том, что поет Паваротти, Карузо...

— Да вы лучше меня все знаете! Программа о том, о чем поет Паваротти.

— А о чем он поет?

— В Интернете посмотрите.

— Но я вам больше доверяю.

— А я вам, к сожалению, нет.

— Почему так?

— (Коляда промолчал.) Еще вопросы есть?

— Про набор — что получилось, что нет, насколько критичны ошибки?

— Была ошибка на сальхове, вместо 4-3 тулупа сделал 4-2. С чем была связана ошибка, надо будет детально проанализировать. Для начала сезона все в целом неплохо. Буду дальше прыгать сальхов и тулуп? Это как тренер скажет.

— Будете что-то менять в подготовке в связи с тем, что сезон олимпийский?

— Вопросы к тренеру. (улыбается) Я серьезно!

— А какие чувства из-за его начала?

— Да прекрасные! Начинать сезон всегда приятно. Волнительно, но приятно. О его олимпийском статусе не думал.