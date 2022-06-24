Фигурист Гурейро сообщил, что они с Загорски не планируют завершать карьеру

Российский фигурист Джонатан Гурейро, выступающий в танцах на льду с Тиффани Загорски, не планирует завершать карьеру. Ранее сообщалось, что дуэт может принять такое решение из-за снятия с зарплатной ставки в сборной России.

«У нас был тяжелый сезон, Тиффани до сих пор до конца не восстановилась, — цитирует ТАСС Гурейро. — Поэтому в нашей ситуации было бы странно спешить ставить программы, тем более что с международным календарем на предстоящий сезон пока мало ясности. Но вопрос окончания карьеры мы не ставим, и нам очень не хотелось бы, чтобы такие вещи за нас решали СМИ».

В начале октября 2021 года Загорски была госпитализирована в инфекционную больницу. Позже спортсменка рассказала, что заболела менингитом. Загорски и Гурейро неудачно выступили на чемпионате России и не претендовали на попадание в сборную России на Олимпийские игры.