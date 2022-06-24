Бутырская назвала низким поступком публикацию ISU с олимпийскими чемпионами Пекина без Щербаковой

Чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы Мария Бутырская в разговоре с «СЭ» прокомментировала негативную реакцию болельщиков на публикацию Международного союза конькобежцев (ISU). Организация в социальных сетях опубликовала картинку с олимпийскими чемпионами Игр в Пекине, но вместо фото россиянки Анны Щербаковой разместила фотографию бронзовой призерки Каори Сакамото.

«В мире фигурного катания настоящих болельщиков, которые действительно любят этот вид спорта и переживают за спортсменов, много. Они адекватно ко всему относятся. Если человек олимпийский чемпион, значит, он олимпийский чемпион. Это уже история. Это некрасиво. ISU сами себя таким образом настраивают против любителей фигурного катания. Мне кажется, это так низко. Если есть олимпийские чемпионы, значит, они есть. Слава богу, что есть люди, которые все понимают, видят и чувствуют, что это неправильно. Здорово, что в этой ситуации поддержали Аню», — сказала Бутырская «СЭ».

Накануне Щербакова на своей страничке в социальных сетях поблагодарила болельщиков за поддержку после публикации ISU.