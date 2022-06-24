Гербольдт не считает радикальным решение Плющенко прекратить сотрудничество с Зининой

Мастер спорта международного класса Катарина Гербольдт поделилась мнением о прекращении сотрудничества двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко с фигуристкой Анастасией Зининой.

По словам тренерского штаба Плющенко, причиной стало нарушение спортивной дисциплины со стороны спортсменки.

«Я не считаю это радикальным решением. В каждой группе есть правила, которые спортсмен и его родители должны соблюдать. Если они не соблюдаются, значит им не по пути.

Я не могу ответить, на вопрос, о чем думали родители. Наверное, ни о чем, раз им не жалко своего ребенка. Может, у них зашкаливают амбиции. Может, у них еще несколько. Одним больше, одним меньше. Тренеры стараются сберечь своих спортсменов, а родители не понимают этого. В итоге дети получают травмы, а могут и закончить со спортом.

Тренер лучше разбирается в спорте, понимает, что и как нужно. Наставник же тоже заинтересован в успехах подопечного», — цитирует Гербольдт «Газета.ru».

Зинина занималась в академии Плющенко после сезона-2020/21. В минувшем сезоне она дважды занимала призовые места на этапах юниорского «Гран-при», 18-е место на первенстве России среди юниоров и 12-е — на взрослом чемпионате страны.