Источник: Загорски и Гурейро могут завершить профессиональную карьеру

Российские фигуристы Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро могут завершить карьеру из-за снятия с зарплатной ставки в сборной России.

«Джонатан и Тиффани могут завершить карьеру, это правда», — цитирует «РИА Новости источника, знакомого с ситуацией. «Дело в том, что их не ввели в сборную и снимают со ставок. Ну разве может француженка, которая снимает здесь квартиру, жить, не получая ни копейки? Не может. Она и так платила сама за квартиру, ей никто не помогал, федерация не помогала. Это и стало причиной того, что они не станут продолжать профессиональную карьеру. За так они кататься не хотят».

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков объяснил, почему фигуристы не были включены в состав сборной: «Не включили в состав сборной и не могли физически включить, потому что в прошлом году они не принимали участия ни в каких соревнованиях. Это даже не технический момент. У Минспорта есть определенные критерии, один из них — участие в соревнованиях. Это главный фактор».

Осенью 2021-го Загорски перенесла пневмококковый менингит и долгое время не тренировалась. После этого дуэт неудачно выступил на чемпионате России, а партнершу уносили на руках после произвольного танца.

Загорски и Гурейро выступали за сборную России с 2015 года и становились призерами этапов «Гран-при», чемпионата России. На Олимпиаде-2018 в Пхенчхане заняли 13-е место.