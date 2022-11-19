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Сегодня, 14:47

ФФККР объявила требования для участников чемпионата России по прыжкам

Мария Гусева
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Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) на официальном сайте опубликовала требования для участников чемпионата страны по прыжкам.

К участию в турнире допустят женщин, исполняющих как минимум один из элементов ульра-си (тройной аксель, четверные тулуп, сальхов, риттбергер, флип или лутц). Среди мужчин смогут принять участие спортсмены, исполяняющие как минимум два различных четверных прыжка. К участию допускаются фигуристы 2009 г.р. и старше.

Члены сборной команды России, а также участники командного турнира допускаются до основной сетки личных соревнований без предварительного отбора. Для всех остальных спортсменов будет проведен предварительный отборочный раунд.

Первый в истории чемпионат России по прыжкам в фигурном катании пройдет в Санкт-Петербурге на льду ДС «Юбилейный» с 3 по 4 декабря.

Источник: ФФККР
Фигурное катание
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