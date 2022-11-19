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Сегодня, 08:04

Анна Щербакова получила права и станет обладателем автомобиля

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала, что получила водительские права.

23 ноябре на специальной церемонии она станет обладателем автомобиля китайской марки Omoda.

— Появление в моей жизни марки OMODA побудило во мне желание сесть за руль. Летом появилось больше свободного времени, чтобы осуществить эту маленькую мечту, и я получила права. Теперь с нетерпением жду выдачи С5, с которым полноценно окунусь в автомобильную жизнь, — рассказала Анна Щербакова.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию выбрала модель C5 в двухцветном окрасе — белый с черной крышей — с красными стилистическими элементами в топовой комплектации Ultimate, говорится в пресс-релизе, оказавшемся в распоряжении «СЭ».

На этой неделе Щербакова вернулась на лед. Она выступила с показательным номером на Кубке московского спорта и прыгнула тройной флип.

Фигурное катание
Анна Щербакова
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