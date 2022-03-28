Фанаты Анны Щербаковой поздравили фигуристку с днем рождения

В Telegram-канале фанатов российской фигуристки Анны Щербаковой появилось видео того, как девушка принимает поздравления с днем рождения.

«Тут твои фанаты обратили внимание на то, что ты любишь зеленые яблоки. Так вот, они передали тебе твои лакомства!» — говорится в соцсети.

«Аня опять показала, кто на льду королева. С днем рождения, милая!», «Счастья, здоровья, удачи!», «Анна Великая! Мы живем в Эпоху Щербаковой!» — пишут фигуристке фанаты на ее страничке в ВК.

Сегодня, 28 марта, Анне Щербаковой исполнилось 18 лет. Ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.