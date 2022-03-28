Группа Тутберидзе в стихах поздравила Анну Щербакову с 18-летием

Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил Анну Щербакову с днем рождения. 28 марта ей исполнилось 18 лет.

«Тебе желаем, Аня, в день рождения,

Чтоб каждый миг счастливой ты была!

Наград высоких в спорте и терпения!

В судьбе удачи, а в душе тепла!» — говорится в поздравлении в соцсетях.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании. Она также является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.