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28 марта, 15:39

Группа Тутберидзе в стихах поздравила Анну Щербакову с 18-летием

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил Анну Щербакову с днем рождения. 28 марта ей исполнилось 18 лет.

«Тебе желаем, Аня, в день рождения,

Чтоб каждый миг счастливой ты была!

Наград высоких в спорте и терпения!

В судьбе удачи, а в душе тепла!» — говорится в поздравлении в соцсетях.

На Олимпиаде в Пекине Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании. Она также является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.

Фигурное катание
Этери Тутберидзе
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