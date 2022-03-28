Группа Тутберидзе в стихах поздравила Анну Щербакову с 18-летием
Тренерский штаб Этери Тутберидзе поздравил Анну Щербакову с днем рождения. 28 марта ей исполнилось 18 лет.
«Тебе желаем, Аня, в день рождения,
Чтоб каждый миг счастливой ты была!
Наград высоких в спорте и терпения!
В судьбе удачи, а в душе тепла!» — говорится в поздравлении в соцсетях.
На Олимпиаде в Пекине Щербакова выиграла золотую медаль в женском одиночном катании. Она также является чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой России.
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