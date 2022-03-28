Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» высказалась о словах российской фигуристки Анны Щербаковой, которая не исключила, что может завершить карьеру после этого сезона.

«Какой сюрприз? Они все в этом возрасте завершают карьеру. Но я эту девочку знаю только по выступлениям на соревнованиях. Посмотрим, что будет дальше», — сказала Роднина «СЭ».

28 марта Щербаковой исполнилось 18 лет. Ранее ее команда «Красная машина» обыграла «Время первых» Марка Кондратюка со счетом 145:141 на Кубке Первого канала.

Щербакова — олимпийская чемпионка 2022 года, чемпионка мира, победительница командного чемпионата мира по фигурному катанию. Также она двукратный серебряный призер чемпионата Европы, серебряный призер финала «Гран-при» и трехкратная чемпионка России.