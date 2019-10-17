Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Фанатка из Тайваня запустила большой фонарик с пожеланиями побед для Загитовой

20:13
Теги:

Болельщица российской фигуристки Алины Загитовой из Тайваня запустила в небо огромный фонарик в честь спортсменки. Она также пожелала россиянке одержать победы на всех крупных стартах сезона.

— Пусть Алина победит в Internationaux de France, NHK Trophy, Чемпионате России, Финале Гран-при и Чемпионате мира! — такими надписями был украшен фонарик.

17-летняя Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой мира-2019, чемпионкой Европы-2018.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир