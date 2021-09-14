Евгения Медведева сообщила, что ей предложили комментировать соревнования на Первом канале

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих планах на будущее.

«Да, я не участвую в соревнованиях в этом сезоне, но, разумеется, продолжу тренироваться, так как занята во многих ледовых проектах. Конечно, объем тренировок несоизмерим с тем, что проворачивают девчонки, которые готовятся к главным стартам Олимпийских игр, но я держу себя в неплохой форме, чтобы достойно выступать в ледовых шоу», — цитирует Медведеву «Бизнес Online».

Также девушка ответила на вопрос о возможной работе в проекте «Ледниковый период».

«На данный момент не могу ничего подтвердить. Это вопрос к «Первому каналу». О своем участии могу сказать «поживем — увидим». Данный проект в свое время блестяще запустил Илья Авербух. Уважаю этого человека и то, что он делает, причем не только в фигурном катании. У меня уже был интересный опыт участия в «Ледниковом периоде» — в статусе ведущей. Но ведь можно пробовать что-то другое?» - добавила фигуристка.

21-летняя Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр 2018 года — в одиночном катании и командных соревнованиях. Фигуристка дважды выигрывала чемпионаты мира и Европы (2016 и 2017 годах). Медведева также два раза побеждала на чемпионатах России (в 2016 и 2017 годах).