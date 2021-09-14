Туктамышева, Косторная, Валиева и Коляда выступят на турнире в Финляндии
16:31
Стали известны участники турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо, сообщает сайт ISU.
От России выступят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.
Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.
Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева.
Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.
Танцы на льду: Софья Шевченко — Игорь Еременко, Александра Степанова -Иван Букин.
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