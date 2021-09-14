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Туктамышева, Косторная, Валиева и Коляда выступят на турнире в Финляндии

16:31
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Стали известны участники турнира по фигурному катанию Finlandia Trophy 2021, который пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо, сообщает сайт ISU.

От России выступят по три одиночника у мужчин и женщин, а также две пары и два танцевальных дуэта.

Мужчины: Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Евгений Семененко.

Женщины: Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Камила Валиева.

Пары: Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина — Александр Галлямов.

Танцы на льду: Софья Шевченко — Игорь Еременко, Александра Степанова -Иван Букин.

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Иван Шитик все материалы автора

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