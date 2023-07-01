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Сегодня, 15:20

Евгения Медведева: «Личных проектов у меня довольно много»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своих личных проектах.

«Выступление прошло отлично! Тяжело возвращаться в рабочий ритм. Я себя немного переоценила, ехала без прыжков. Чуть не рассчитала. В ближайший год не планирую никаких отдыхов! Около месяца провела в отпуске. Пропало ли чувство льда? Да, есть такое чувство. Любимые места в Москве? Люблю Патриаршие пруды, как и вся молодежь. Там очень красиво, вкусно. Красную Площадь люблю, особенно зимой там сказка. Ну и Лужники, конечно. Личных проектов у меня довольно много. Это требует времени, внимания. Планируем запускать YouTube-проект, личный бренд. Официально выкупаем все домены. Оказывается, это требует намного больше времени, чем я ожидала. Одежда отшита, а сайт... Очень трудно», — заявила Медведева.

Медведева — двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратный чемпион мира. В апреле 2023 года фигуристка объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры.

Фигурное катание
Евгения Медведева
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