Появилось видео, как Загитова победила в фехтовании в Москве

На YouTube-канале «Кваксель» «СЭ» опубликовано видео полного выставочного поединка олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой и двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию Карины Азнавурян.

Поединок завершился со счетом 15:14 в пользу Загитовой. Он прошел в субботу, 1 июля, в рамках 100-летия московского спорта.

Азнавурян также является чемпионкой мира-2003 и чемпионкой Европы-2004 по фехтованию.

В 2019-м в японской Сайтаме Загитова стала чемпионкой мира. В 2018 году россиянка завоевала золото чемпионата Европы в Москве.