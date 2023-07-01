Щербакова не выступит в фестивале фигурного катания по состоянию здоровья

Российская фигуристка Анна Щербакова не сможет принять участие в фестивале фигурного катания по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба мероприятия.

«Анна Щербакова не сможет принять участие в фестивале фигурного катания по состоянию здоровья. Спортсменка посетит зону настольного тенниса, фан-встречу и пресс-подход», — сообщили «СЭ» в пресс-службе Дня московского спорта.

Щербакова является трехкратной чемпионкой России, призером чемпионата Европы и олимпийской чемпионкой 2022 года в личном первенстве. Прошлый сезон спортсменка пропустила из-за операции на колене.