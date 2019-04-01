Этери Тутберидзе – о возвращении в Россию: "В США я как будто не жила"

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе в эфире программы "Познер" рассказала о том, почему вернулась из США в Россию.

– Финансово там работать очень выгодно. Американцы молятся на русских, они считают наших специалистов лучшими в данном виде. Но для меня было ощущение, как будто я не живу. Стою на перроне, мимо меня проезжают поезда, но они все не мои. Тогда я поняла, что нужно вернуться.

Было понятно, что в России меня никто не ждет, могла быть ненависть, неприятие ко мне. Но я решила, что должна пройти через все самое ужасное и гадкое, пытаясь начать все с нуля. Если бы я поняла, что это не мое, что получила сполна, тогда вернулась бы в США. Мне кажется, если я сейчас поеду, меня там будут ждать, – сказала Тутберидзе.

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