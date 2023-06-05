Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в комментарии «СЭ» рассказал, почему Александра Трусова и Анна Щербакова могли не попасть в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Я честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен. Мое мнение вообще неважно. Тут есть регламент Федерации фигурного катания, по какому принципу спортсмены попадают в сборную. Там все очень подробно прописано. У меня сейчас он не под рукой. Но можно его прочитать и там по пунктам все расписано, почему спортсмен может попасть в сборную России. Мне кажется, по этой причине их нет в сборной», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира (2021).



(Сергей Жуков)