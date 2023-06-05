Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Игры
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 12:02

Энберт связал отсутствие Трусовой и Щербаковой в списках кандидатов в сборную со спортивным принципом

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский фигурист, призер Олимпиады и чемпионата мира Александр Энберт в комментарии «СЭ» рассказал, почему Александра Трусова и Анна Щербакова могли не попасть в список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Я честно говоря, не знаю, по какой причине они отсутствуют в списках. Насколько я знаю, в сборную России отбираются по спортивному принципу. Это единственный критерий, который мне известен. Мое мнение вообще неважно. Тут есть регламент Федерации фигурного катания, по какому принципу спортсмены попадают в сборную. Там все очень подробно прописано. У меня сейчас он не под рукой. Но можно его прочитать и там по пунктам все расписано, почему спортсмен может попасть в сборную России. Мне кажется, по этой причине их нет в сборной», — сказал Энберт корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании и победительницей командного чемпионата мира (2021).

(Сергей Жуков)

Фигурное катание
Александр Энберт
Александра Трусова
Анна Щербакова
1
1
Читайте также
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Трусова и Щербакова не включены в состав сборной России на сезон-2023/24

Леонова сказала, что решение не включать Трусову и Щербакову в состав сборной объективно
Новости
RSS RSS
Все новости