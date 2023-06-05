Леонова сказала, что решение не включать Трусову и Щербакову в состав сборной объективно

Серебряный призер ЧМ-2012 по фигурному катанию, ныне тренер, Алена Леонова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

«Щербакова и Трусова пропустили практически весь сезон. Как, в принципе, и Миша Коляда. Здесь все объективно. Увидим ли мы их еще? Не знаю. Будем надеяться на это. Потому что фигуристы очень талантливые, ценные», — сказала Леонова «СЭ».

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.