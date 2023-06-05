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Фигурное катание

Сегодня, 11:17

Трусова и Щербакова не включены в состав сборной России на сезон-2023/24

Виталий Косик
Корреспондент
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Александра Трусова.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Министерство спорта РФ опубликовал список кандидатов в сборную России по фигурному катанию на сезон-2023/24.

В список вошли Камила Валиева, Анастасия Зинина, Софья Муравьева, Елизавета Туктамышева, Аделия Петросян и Софья Акатьева.

В утвержденном составе отсутствуют Александра Трусова и Анна Щербакова.

Трусова — серебряный призер Олимпийских игр в Пекине, бронзовый призер чемпионата мира, двукратный бронзовый призер чемпионата Европы и бронзовый призер финала «Гран-при». Она первая фигуристка в истории, которая исполнила два четверных в одной программе.

19-летняя Щербакова является олимпийской чемпионкой (2022), чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Фигурное катание
Александра Трусова
Анна Щербакова
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