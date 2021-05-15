Энберт рассказал о задумках в парном катании с Медведевой

Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт рассказал о совместных с Евгенией Медведевой задумках в парном катании.

«Женя — суперспециалист в фигурном катании, когда мы узнали, что в шоу у нас будут совместные номера, мы с ней решили, что хотим порадовать болельщиков чем-то интересным и красивым, а поэтому надо не дожидаться официальных репетиций, начинать работать как можно скорее. Нам обоим интересно покататься в паре и продемонстрировать именно парное катание на льду. Мы готовим эффектные верхние поддержки, параллельные вращения, которые тоже планируем выучить.



Что касается других сложных парных элементов, то будем действовать по ситуации. Женя сейчас только знакомится с парным катанием, я, конечно, рассказал ей, как делаются выбросы и подкрутки, но самое важное все-таки — это не травмировать наш бриллиант российского фигурного катания. При этом все должно быть захватывающе. Мы очень хотим этого добиться», — приводит «РИА Новости» слова Энберта.

Медведева и Энберт выступят в паре в ледовом спектакле Ильи Авербуха «Анна Каренина».