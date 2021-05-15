Тарасова опубликовала совместную фотографию с Тутберидзе
13:03
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в Instagram выложила совместную фотографию с другим российским специалистом Этери Тутберидзе.
Кроме того, Тарасова показала серию снимков с прокатов кандидатов в сборную России, которые прошли на московской арене «Мегаспорт» в сентябре 2020 года.
«Никто толком не знал, как сложится сезон, какие соревнования будут проводиться. Но все готовились. И, как оказалось, не зря», — прокомментировала Тарасова.
Напомним, что российская фигуристка Анна Щербакова, тренером которой является Тутберидзе, в прошедшем сезоне выиграла чемпионаты мира и России.
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