Валиева рассказала о своей любви к машинам и гонкам
10:26
Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей любви к машинам и гонкам.
Спортсменка выложила у себя в Instagram фотографию, в котором она находится на картодроме за рулем карта.
«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева.
В сезоне-2020/21 Валиева заняла второе место в одиночном женском катании на чемпионате России, а также выиграла Кубок России. 15-летняя спортсменка попала в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22.
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