Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей любви к машинам и гонкам.

Спортсменка выложила у себя в Instagram фотографию, в котором она находится на картодроме за рулем карта.

«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева.

В сезоне-2020/21 Валиева заняла второе место в одиночном женском катании на чемпионате России, а также выиграла Кубок России. 15-летняя спортсменка попала в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22.