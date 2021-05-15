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Валиева рассказала о своей любви к машинам и гонкам

10:26
Камила Валиева. Фото Instagram
Камила Валиева. Фото Instagram
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Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о своей любви к машинам и гонкам.

Спортсменка выложила у себя в Instagram фотографию, в котором она находится на картодроме за рулем карта.

«Обожаю машины, но за руль пока нельзя, поэтому картинг — моя новая страсть», — написала Валиева.

В сезоне-2020/21 Валиева заняла второе место в одиночном женском катании на чемпионате России, а также выиграла Кубок России. 15-летняя спортсменка попала в состав сборной России по фигурному катанию на олимпийский сезон-2021/22.

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