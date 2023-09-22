Энберт назвал мини-произведением прокат Валиевой в образе Черной пантеры

Серебряный призер Олимпиады-2018 Александр Энберт назвал мини-спектаклем прокат Камилы Валиевой в образе Черной пантеры.

«Я не разобрал программу на стили танца, которые там присутствуют: контемп, стрип-пластика или что-то еще. Камила от начала и до конца была в образе, и я воспринял ее программу как целостное мини-произведение на льду. Все было органично», — цитирует Энберта Газета.ru.

Короткую программу Валиевой на сезон-2023/24 поставили под блюз I See Red («Я вижу красный»). Произвольная программа 17-летней спортсменки поставлена на музыку из фильма «Черная пантера».

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