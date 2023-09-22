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Сегодня, 14:17

В российских танцах образовалась новая пара

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Софья Тютюнина и Андрей Багин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», российская танцорша Софья Тютюнина продолжит карьеру с фигуристом из Екатеринбурга Матвеем Грачевым.

20-летняя Тютюнина осталась в группе Александра Жулина после распада пары с Андреем Багиным, с которым она выиграла один из этапов взрослого «Гран-при России» и стала четвертой на чемпионате страны.

Грачев так же 2003 года рождения, вместе с Екатериной Каташинской он выигрывал медали юниорского «Гран-при России». До последнего времени он тренировался с Владой Храмовой в Екатеринбурге.

Тренер новой пары Александр Жулин подтвердил «СЭ» информацию: «Да, это действительно так, нашли хорошего мальчика из Екатеринбурга. Я сейчас активизировался, ставлю две программы. Надеемся успеть еще на этот чемпионат России, заявиться на два последних этапа «Гран-при».

Фигурное катание
Александр Жулин
Софья Тютюнина / Андрей Багин
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