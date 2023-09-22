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Сегодня, 14:31

Чиризано объявил о прекращении сотрудничества с Цимловой

Сергей Разин
корреспондент
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Дарио Чиризано.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист Дарио Чиризано больше не тренируется с чешской фигуристкой Денисой Цимловой, сообщил спортсмен в соцсетях.

«Это наш день встречи и расставания. Мы улыбаемся, но нам тяжело на душе. Мы не прощаемся, мы говорим друг другу до встречи, до встречи не в качестве спортивных партнеров, а в качестве хороших друзей. Спасибо Денисе за этот прекрасный период моей жизни, я очень рад, что у нас была возможность прожить его.

Спасибо, и еще тысячу раз спасибо Денисе за ее улыбки, за позитивный настрой, несмотря на трудности, которые нас сопровождали, за понимание. Я это очень ценю», — написал Чиризано.

Ранее сообщалось, что Чиризано может начать выступать в паре с Василисой Кагановской.

Чиризано с начала 2023 года тренируется за границей. В прошлом сезоне он тренировался с Ириной Хаврониной.

Источник: https://t.me/dario_cafe/1208
Ирина Хавронина / Дарио Чиризано
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