Елизавета Туктамышева: «Номер в шоу на озере? Извините, раздевания не будет!»

Российские фигуристы в преддверии шоу на замерзшем озере в Доброграде поделились планами о программах, которые собираются показать.

1 февраля состоятся два шоу с участием Алины Загитовой, которая отсутствовала на пресс-конференции, Елизаветы Туктамышевой и участников чемпионата Европы.

Елизавета Туктамышева: — К сожалению, тарелки и саксофон с собой сюда не взяла, сложно их таскать с собой. В чемпионате Европы я не участвовала, но была на нем, поэтому времени на новый номер не было. Буду катать Shallow, которая была на «Гран-при» Китая. Обойдусь лирикой, извините, вау-эффекта не будет. И раздевание тоже, холодно. (Смеется.)

Морозов: — Мы, наверное, одни из немногих, кто будет катать здесь новый номер. Показывали его единственный раз, на шоу Александра Жулина в Минске. Надеюсь, вам всем понравится. (Дмитрий Кузнецов)