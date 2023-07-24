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Сегодня, 18:23

Радионова согласилась с Трусовой: «В спорте дружбы не может быть»

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Елена Радионова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова прокомментировала «СЭ» слова

Александры Трусовой, что подруг в спорте быть не может.

«Да, я согласна с Сашей. Когда ты выступаешь в одной дисциплине, в спорте дружбы не может быть, как бы мы все хорошо ни общались. У нас могут быть только приятельские отношения. Для меня, как я думаю, и для Саши, дружба не просто слово. Друзья проверяются временем, их не может быть в жизни много. Много может быть приятелей, знакомых», — сказала Радионова «СЭ».

Ранее Трусова приняла участие в ютуб-шоу «Дерзкая готовка», где рассказала, что у нее нет подруг.

Фигурное катание
Александра Трусова
Елена Радионова
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