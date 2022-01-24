Экс-партнерша Медведевой по группе рассказала об отношениях с россиянкой

Канадская фигуристка, олимпийская чемпионка в команде Габриэль Дэйлман в интервью «СЭ» призналась, что скучает по Евгении Медведевой на соревнованиях. Вместе с россиянкой в течение сезона она тренировалась в группе Брайана Орсера, но затем ушла.

— Русские фанаты ассоциируют вас с работой в группе Брайана Орсера, где вы в течение сезона пересекались с Евгенией Медведевой. Потом вы ушли. Есть версия, что из-за слишком большого внимания тренера к Евгении. На фанатских форумах я ее точно видел.

— А-ха-ха, реально? Это смешно! Я же вам говорила — люди не знают меня. Они могут знать меня, только если со мной в формате 24 на 7. Я все время меняюсь, как у вас получается меня трактовать? Вы что, со мной ходите везде? Почему многие считают меня такой стервой? (смеется).

Ответ — нет, это не является причиной моего ухода из группы. Вообще нет. Когда Евгения пришла, все было прекрасно! В том году мы были очень близки, Джейсон Браун пришел, у нас была настоящая дружба! Моим партнером по тренировкам был Хавьер Фернандес, и когда он ушел, Евгения стала главной партнершей на катке. Мы отлично поладили. Она красивейшая личность на льду и вне его. Я очень люблю ее и скучаю по ней! Джейсон тоже невероятный парень, такой приятный, в любой ситуации. Я очень счастлива за него, что он попал в олимпийскую сборную.

Не могу рассказать причину, по которой я ушла, но что случилось, то случилось, мой тренер тоже ушел, мы теперь вместе в Granite Club. Я все еще член клуба Toronto Cricket Club, но также и Granite Club. Но Евгения тут ни при чем, уверяю. Мы друзья.

— Вы по ней скучаете и на льду? Может, пригласите ее вернуться?

— Да, я скучаю по ней на соревнованиях. Недавно ходило видео, как на чемпионате мира 2019 года мы танцевали на трибунах, на льду. Было весело, столько милоты в этом видео! Я сейчас заплачу, боже. (голос Габриэль действительно дрогнул) Я скучаю по Хави, скучаю по Евгении, да много по кому! Это было чудесное время. А из-за ковида так сложно встретиться со всеми. Люблю всех и поддерживаю в том, чем они сейчас занимаются.

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