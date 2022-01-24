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Сегодня, 16:58

Канадская фигуристка дала совет ученицам Тутберидзе

Канадка Габриэль Дэйлман высказалась по поводу травм молодых фигуристок
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Габриэль Дэйлман.
Фото AFP

Олимпийская чемпионка Игр 2018 года канадка Габриэль Дэйлман в интервью «СЭ» высказала свое мнение о травмах молодых фигуристок.

— Многие российские фигуристки также катаются с травмами и повреждениями, в том числе в лучшей группе — Этери Тутберидзе. Это было и с Щербаковой, и с Трусовой, и с Усачевой, да и с другими. Что вы бы им посоветовали как более опытная фигуристка?
— Как девушка, которая выросла с российским тренером, я знаю, о чем вы говорите. Я каталась в Сочи со стрессовым переломом правой ноги. Если все очень плохо (Габриэль выразилась жестче: «it sucks». — Прим. «СЭ»), даже если страшно сказать своему тренеру, родителям, да даже себе о травме, все равно берите отдых, если он вам нужен. Гораздо важнее это время на восстановление, потому что если вы не залечитесь, тело будет ломаться еще проще. Я с годами поняла, что брать отдых и восстанавливаться так же важно, как тренироваться. Если вы не восстановитесь, вы не сможете нормально тренироваться. Трудно этому научиться, но необходимо, — ответила фигуристка.

Дэйлман стала олимпийской чемпионкой в команде 2018 года, но не смогла пробиться на Олимпиаду-2022 в 24 года. Она является первой запасной в сборной Канады.

Полностью интервью Габриэль Дэйлман «СЭ» читайте здесь

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