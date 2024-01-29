Колобков — о дисквалификации Валиевой: «Процедура оспаривания в CAS очень сложная, думаю, оно практически исключено»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков назвал неожиданным решение Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении фигуристки Камилы Валиевой.

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года.

«Не ожидал такого сурового вердикта, все-таки надеялись на лучший исход. Хотелось бы узнать аргументы, которые предоставила в суде наша сторона, и в чем именно заключалась наша стратегия. Надеюсь, мы это услышим. Процедура оспаривания в CAS очень сложная, думаю, оно практически исключено», — цитирует Колобкова РИА «Новости Спорт».

Во время турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх-2022 в Пекине, когда Валиева уже выиграла золото в командном турнире, в допинг-пробе фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин.

Разбирательства по делу Валиевой продолжаются несколько месяцев, последние слушания проходили 9 и 10 ноября.