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Допинг

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ВАДА приветствует решение CAS дисквалифицировать Валиеву на 4 года

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) заявило, что приветствует решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«ВАДА приветствует решение CAS удовлетворить апелляцию и наложить четырехлетнюю дисквалификацию на фигуристку сборной Олимпийского комитета России Камилу Валиеву, а также аннулировать ее результаты с даты взятия пробы — 25 декабря 2021 года, включая результаты, показанные на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. ВАДА направило апелляцию в CAS в интересах справедливости, атлетов и чистого спорта, мы считаем, что справедливость была достигнута данным решением», — приводит слова пресс-службы ВАДА РИА «Новости».

В понедельник, 29 января, стало известно, что CAS дисквалифицировал спортсменку на 4 года, сообщает РИА «Новости».

В феврале 2022 года Валиева в составе сборной России стала победительницей командного турнира Олимпийских игр. После этого стало известно, что в допинг-пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года — взятой на чемпионате России — было обнаружено запрещенное вещество триметазидин. Выездная панель CAS в Пекине допустила спортсменку до личных соревнований Олимпиады, в которых она заняла четвертое место.

Спортивный арбитражный суд (CAS) не рассматривал результаты командного олимпийского турнира фигуристов 2022 года. Решение по этому вопросу примет Международный союз конькобежцев (ISU).

На Олимпиаде-2022 второе место в командном турнире фигуристов заняла сборная США, третье — сборная Японии, четвертое — сборная Канады.

Источник: РИА «Новости»
Камила Валиева
ВАДА
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