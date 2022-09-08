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Сегодня, 14:50

Траньков не опасается падения уровня фигурного катания в России из-за смен гражданства

Микеле Антонов
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на информацию о том, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

«Спокойно к этому отношусь. Всегда спортсмены переходили, меняли гражданство. Причем все как уезжали из России, так и приезжали к нам. Не думаю, что это спортсмены, которые были железными кандидатами в сборную. Наверное, это те, кто в силу тех или иных причин не имели шанса попасть в сборную страны. Не опасаюсь, что это может сказаться на уровне фигурного катания в России», — сказал Траньков «СЭ».

Ранее в ФФККР сообщили, что в декабре будет рассмотрено семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Максим Траньков
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