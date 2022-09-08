Фигурное катание
Новости
Чемпионат России Чемпионат Европы Чемпионат мира Командный чемпионат мира Зачет Гран-при
Гран-при
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:30

Тарасова о смене спортивного гражданства российскими фигуристами: «Нам не стоит беспокоиться»

Тарасова отреагировала на то, что российские фигуристы хотят сменить спортивное гражданство
Владислав Флегонтов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР) поступило 19 запросов на смену спортивного гражданства.

«Нам не стоит беспокоиться! Потому что это все не зависит от нас», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее в ФФККР сообщили, что в декабре будет рассмотрено семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
2
3
Читайте также
Бывшая жена Кокорина выложила фото с гонщиком «Формулы-1» Леклером
Как правильно менять масло в автомобиле: 3 практических совета
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Жулин считает, что жители России негативно относятся к смене спортивного гражданства
Супруга Карпина прокомментировала запрет для российских спортсменов на въезд в страны Прибалтики и Польшу
Эстония, Латвия, Литва и Польша объявили о запрете на въезд для российских спортсменов
В ФФККР подтвердили поступление 19 запросов на смену спортивного гражданства
Траньков не опасается падения уровня фигурного катания в России из-за смен гражданства
Матыцин рассказал о мерах поддержки российских спортсменов во время отстранения от международных стартов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Федерация фигурного катания России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства

Траньков не опасается падения уровня фигурного катания в России из-за смен гражданства
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости