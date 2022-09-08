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Сегодня, 13:48

Федерация фигурного катания России рассмотрит семь заявок на смену спортивного гражданства

Виктория Кравченко
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В Федерация фигурного катания на коньках России сообщили о том, что в декабре будет рассмотрено семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран.

С начала 2022 года в ФФККР поступило 19 запросов на переход.

«Две трети из поступивших запросов были поданы вовремя, мы их удовлетворили. Еще семь мы рассмотрим на декабрьском исполкоме. Имена мы не можем разглашать, поскольку для этого спортсмены должны давать специальное согласие на обработку персональных данных», — сообщили ТАСС в ФФККР.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Источник: https://tass.ru/sport/15694145
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