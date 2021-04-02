Дочь Этери Тутберидзе и сын актера Смолкина выступят на шоу в США

Российские фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис прокомментировал свое выступление в шоу Этери Тутберидзе в Казани и рассказал о своих с Дианой дальнейших планах.

«Публика прекрасно принимала восхитительно. Разговаривали со спортсменами в раздевалке: никто такого не ожидал. Просто движешься в музыку, работаешь руками, а люди уже начинают аплодировать. Это здорово, это было и в прошлом году, публика замечательно реагирует. Видно, что люди скучали по фигурному катанию.

Город посмотреть не успели. Прилетели рано утром, попытались немного отдохнуть и поехали на арену. У меня есть некоторые дела относительно моей американской визы, поэтому если успеем, то планируем выступить в Москве. И все. Дальше мы планируем вернуться в США, если все будет в порядке. У нас будет шоу в Америке, катаемся во Флориде 16 апреля", — сказал Смолкин.

(Рустам Имамов)