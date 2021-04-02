Этери Тутберидзе запустила свою линию атрибутики
22:00
На ледовом шоу тренера Этери Тутберидзе в Казани «Шоу чемпионов», которое стало первым в турне группы Тутберидзе по городам России, официальные представители Тутберидзе и «Хрустального» открыли продажу официальной сувенирной продукции Team Tutberibze.
Среди предлагаемых в ассортименте атрибутики в наличии были майки, ручки, блокноты, кепки и защитные маски с логотипом TeamTutberidze. Первая партия сувениров вызвала большой ажиотаж среди болельщиков.
Отметим, что ранее Тутберидзе зарегистрировала юридическое лицо ООО «TeamTutberidze», одним из видов деятельности которого по документам является создание и реализация одежды.
(Рустам Имамов)
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