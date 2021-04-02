Загитова не исполнила чисто ни одного прыжка на шоу в Казани

Олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова выступила на шоу Этери Тутберидзе в Казани с показательным номером под Нотр-Дам де Пари и с прокатом произвольной программы сезона 2019/20 под египетские мотивы «Клеопатры».

В первом прокате Загитова упала с тройного лутца, затем не смогла исполнить каскад из двух тройных прыжков. Во время исполнения второй программы Алина вновь неудачно попыталась исполнить каскад тройных прыжков и сделала аксель в 1,5 оборота.

(Рустам Имамов)