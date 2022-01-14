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Сегодня, 00:18

Дмитрий Козловский: «Парное катание догнало по уровню напряжения женское. Выживет сильнейший»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист Дмитрий Козловский считает, что парное катание дошло до уровня женского. Он в паре с Александрой Бойковой замкнули тройку на чемпионате Европы, набрав 227,23 балла.

— Парное катание дошло до уровня женского, по напряженности, уровню конкуренции, — сказал Козловский. — Выживет сильнейший. Потому что на Олимпиаде противостояние будет не только в «физике», но и в голове. Конкуренция хороша, она двигает вперед, но у нее есть и оборотная сторона. Если долго точить камни, они стачиваются. Так что нельзя утопать в этом состоянии конкуренции, предаваться опустошению.

Дмитрий Козловский
Александра Бойкова/Дмитрий Козловский
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