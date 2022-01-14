Результаты пар на чемпионате Европы могут пересмотреть из-за оценок Тарасовой и Морозова

Результаты парных соревнований на чемпионате Европы по фигурному катанию могут быть пересмотрены. Официальной информации об этом нет, однако судя по протоколам, ошибку допустила российская судья Ольга Кожемякина.

Тройной подкрут она оценила на низшую оценку -5, в то время как все другие судьи поставили +5 и +4. Такой разброс абсолютно невозможен — вероятно, Кожемякина перепутала на мониторе положительные и отрицательные значения.

Вопрос о пересмотре оценки Тарасовой и Морозова спорный. По официальным правилам, из-за ошибки ввода результаты могут пересматриваться. Однако в данном случае ошибку допустил не рефери или оператор ввода данных, а судья. Кроме того, уже прошла церемония награждения.

Если оценку исправят, общая оценка Тарасовой и Морозова вырастет. Но этого не хватит, чтобы обогнать Мишину и Галлямова.