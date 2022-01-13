«Да сколько уже можно». Загитова вновь похвасталась видео с Милохиным и взбесила фанатов

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала совместное видео с тиктокером Даней Милохиным в Instagram.

«Дуэт, которого никто не ожидал. Сверкаем с Даней Милохиным на льду, как две снежинки», — написала Загитова под видео.

Подписчики в комментариях не оценили дуэт Загитовой и Милохина.

margo.ritatravel: «Да сколько уже можно?»

Anuar.1979: «Может, не стоило?»

evgen_vahrushev: «Да как-то и не ждал этого. Да и вообще все равно».

samokatya: «О нет, отписалась от Медведевой из-за него, а теперь он и у Алины появился».

bagadon1982: «Зачем это здесь? Алина, будьте выше этих тиктокеров!»

Милохин принял участие в шоу Первого канала «Ледниковый период». Он выступал в паре с Евгенией Медведевой. Загитова была ведущей шоу.