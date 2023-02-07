Дмитрий Губерниев пожелал сил госпитализированному фигуристу Костомарову
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале высказался по поводу ситуации с госпитализированным фигуристом Романом Костомаровым.
Сегодня сообщалось, что олимпийскому чемпиону ампутировали обе стопы.
«Дай бог сил Роману Костомарову...» — написал в своем канале Губерниев.
Ранее сообщалось, что фигурист находится в сознании и под капельницей, ночью у него был скачок температуры, вероятнее всего, связанный с хирургическим вмешательством.
Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.
45-летний Костомаров является победителем Олимпийских игр 2006 года в Турине в дуэте с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.