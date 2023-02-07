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Сегодня, 13:10

Бестемьянова пожелала здоровья Костомарову: «Молимся Богу за его здоровье»

Константин Белов
Корреспондент
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Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о том, что фигуристу Роману Костомарову ампутировали обе стопы.

«Я узнаю новости о состоянии Костомарова из прессы. Каждый день по несколько раз в день читаю про него новости. Молимся Богу за его здоровье», — сказала Бестемьянова «СЭ».

Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией 10 января. Позднее его подключили к аппарату ЭКМО, но 24 января необходимость в этом отпала. 45-летний фигурист столкнулся с осложнениями на фоне болезни, у него сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Во вторник, 7 февраля появилась информация о том, что спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Костомаров — победитель Олимпиады-2006 в Турине в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Также фигуристы являются двукратными чемпионами мира и трехкратными чемпионами Европы.

Роман Костомаров. СМИ пишут об ампутации ноги у Костомарова. Негативные прогнозы подтверждаются?

Фигурное катание
Наталья Бестемьянова
Роман Костомаров
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