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Допинг

Сегодня, 12:10

Губерниев о призыве Баха к РУСАДА: «Нас отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты»

Константин Белов
Корреспондент
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Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«Все хотят узнать результат, а РУСАДА все засекретил. Хоть нас и отстранили от международных соревнованиях, но не нужно прятать результаты допинг-тестов. Нужно двигаться вперед», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Фигурное катание
Камила Валиева
Томас Бах
МОК
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