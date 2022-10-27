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Сегодня, 12:38

Дмитрий Васильев назвал Томаса Баха безумцем

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии «СЭ» поделился мнением о заявлении главы МОК Томаса Баха.

Он попросил Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнародовать решение по делу фигуристки Камилы Валиевой.

«С Бахом все понятно! Хотелось считать, что у него был всплеск разума. Но я ошибался. Мы видим старого Баха. Это преступник и безумец, который разрушает олимпийское движение», — сказал Васильев «СЭ».

16-летняя Валиева в составе сборной России по фигурному катанию в феврале выиграла золотую медаль Олимпийских игр 2022 года в Пекине в командном турнире. Затем стало известно, что проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной.

Фигурное катание
Дмитрий Васильев (биатлон)
Камила Валиева
Томас Бах
МОК
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